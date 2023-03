Lucky Punch in Zürich: Nun kann Alligator Malans am Sonntag in den Halbfinal einziehen

Gemessen am spielerischen Aufwand war der Sieg der Alligatoren gestohlen – nicht aber was Disziplin und Aufopferung betrifft, wo die Vorteile bei Malans lagen. Tore zur rechten Zeit bei Spielbeginn (Matthias Störi in der 2. Minute) und nach der ersten Pause (Dan Hartmann in der 23., Jamie Britt in der 25. Minute) zwangen GC zur Aufholjagd. Diese gelang ihnen mit druckvollem Spiel, dominantem Ballbesitz, die Alligatoren gerieten mehrmals minutenlang ins Schwimmen. Gute Malanser Blockarbeit, aber auch Engpässe in der Abschlussqualität des Heimteams (erstaunlich viele Fehlschüsse) hielten die Gäste vor allem im Schlussdrittel im Spiel.