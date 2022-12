Letzte Unihockeyspiele: Zum Abschluss gewinnt nur Piranha

Mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen, kann von den drei Bündner NLA-Unihockeyklubs nur Piranha Chur. Die Churerinnen setzen sich im Duell der letztjährigen Superfinalisten mit 4:1 zu Hause gegen Kloten-Dietlikon durch. Die Talfahrt bei den beiden Bündner NLA-Klubs geht derweil weiter. Am Freitagabend bleiben die Churer in Köniz absolut chancenlos und verlieren mit 1:8. Am Samstag ergeht es auch Alligator Malans nicht viel besser. Die Bündner Herrschäftler unterliegen GC in Zürich mit 0:8 und schaffen keinen eigenen Treffer.