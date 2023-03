Leaderfiguren von Chur Unihockey: Am Samstag abgetaucht, am Sonntag auferstanden

Am Samstag vermisst Chur Unihockey in Thun Leaderfiguren auf dem Feld. Solche, die dafür sorgen, dass aus einer beruhigenden 5:1-Führung nicht plötzlich ein 5:8-Rückstand wird. Solche, die mit Worten und Aktionen nicht zulassen wollen, dass der Gegner sich in einen Rausch spielen und sieben Tore in Serie schiessen kann. Erfahrene Spieler wie Goalgetter Sandro Cavelti oder Torhüter Christoph Reich sind gemeint und gefragt. Am Sonntag – in der zweiten Partie der Auf-/Abstiegsspiele gegen den NLB-Meister Thun – sind sie da und nehmen ihre Verantwortung wahr.