Jubel in Davos und Landquart: Bündner Unihockeyklubs siegen

Im Schatten der Bündner Grossfeldklubs Piranha Chur und Chur Unihockey, welche mit ihren Siegen in den jeweiligen Serien am Samstag einerseits verkürzen (Piranha) und andererseits ausbauen (Chur) konnten, feierten zwei andere Fanionteams am Samstag grosse Erfolge. Die Kleinfeldmannschaft Blau-Gelb Cazis bejubelt in Landquart nach dem Cuptitel auch den Meistertitel. Iron Marmots Davos-Klosters schafft zu Hause den direkten Wiederaufstieg in die Nationalliga B.