Jetzt live: 2:1-Führung nach 20 Minuten – Chur liegt gegen Malans vorne

Erste Drittelspause

Mit 2:1 geht das erste Drittel in diesem intensiven Bündner Derby in die erste Pause. Zuerst trift Östholm in der elften Minute zur Führung. Vorausgegangen ist eine gut getimte Kombination und ein letzter Pass von Castelberg, den der schwedische Superstar zum 1:0 verwerten kann. Die Reaktion des Gasts folgt in der 17. Minute. Schnell trifft aus der Drehung zum Ausgleich, was dem Spielverlauf entspricht. Doch statt nachzulassen, reagieren die Churer vor dem lauten Heimpublikum prompt. Nur etwas mehr als eine Minute später schiesst Kunz nach einer Freistossvariante seine Farben wieder in Führung. Mit der knappen 2:1-Führung geht es in die erste Pause.