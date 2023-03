Hier könnt ihr den Gratulationspost von Alligator Malans teilen

4:5 nach Verlängerung, 7:3, 4:6, 7:5, 5:4, 1:5 und X:X lauten die Resultate der best-of-7-Playoff-Viertelfinalserie zwischen GC Zürich und Alligator Malans. Mit dem Auswärtssieg am Samstag in Zürich eliminierten die Bündner den Qualifikationssieger und ziehen in die Halbfinals ein.

