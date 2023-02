Gegen GC tritt Alligator Malans wie verwandelt auf

Was ist mit Alligator Malans zwischen den 22 enttäuschenden Qualifikationsspielen und den zwei Play-off-Viertelfinalpartien gegen den amtierenden Meister GC geschehen? Die Frage geht am Sonntag nach Spielschluss an Florian Tromm. Der Captain sagt: «Die geschaffte Play-off-Qualifikation hat für einen Ruck in der Mannschaft gesorgt. Das war extrem wichtig für uns und hat uns Aufschwung gegeben.»