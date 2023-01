Für die WM-Quali: Unihockeytorhüterin Heini reist nach, Koch bleibt «nur» fürs Camp

Mit Koch und zwei Piranha-Spielerinnen

Bevor die Schweizerinnen nach Italien reisen, trainieren sie in Siggenthal. Dafür hat Lundin bei zwei Torhüterinnen gar 20 Feldspielerinnen nominiert. Da für die beiden Torhüterinnen Lara Heini und Monika Schmid sowie die Stürmerin Seraina Fitzi zeitgleich in der schwedischen und finnischen Meisterschaft Spiele anstehen, stösst dieses Trio erst in Italien zum Team. Nur im Trainingscamp mit dabei ist hingegen die Bündnerin Dina Koch. Ebenfalls «nur» fürs Camp nominiert wurde Jill Münger, die seit Jahren bei Piranha Chur das Tor hütet. Sowohl im Trainingscamp als auch in der WM-Qualifikation zum Einsatz gelangen wird Doris Berger. Die Bernerin spielt aktuell ihre zweite Saison bei Piranha Chur.