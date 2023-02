Endlich ein Titel: Unihockeytorhüterin Lara Heini ist schwedische Cupsiegerin

Fünf Jahre musste sich Lara Heini in der besten Unihockeyliga der Welt gedulden, nun ist es gelungen. Die 28-jährige Churerin darf sich Unihockey-Cupsiegerin in Schweden nennen. Mit ihrem Team Pixbo Wallenstam setzte sie sich am späten Mittwochabend mit 7:6 gegen das favorisierte Thorengruppen durch.