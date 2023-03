Ein Star für Chur Unihockey: Wie wenn Messi plötzlich für den FC St. Gallen spielen würde

Mit der Frau in die Schweiz

Klar also, dass sich Sascha Eichelberger, Sportchef und aktueller Interimstrainer von Chur Unihockey, enorm freut über den Transfercoup. Er sagt: «Mit Martin erhalten wir einen Spieler mit Ausstrahlung und Skorerqualitäten, der unser Team wieder zurück auf die Erfolgsspur und bestenfalls in die Play-offs bringen kann.» Sofern sich Chur Unihockey in den am Wochenende beginnenden Auf-/Abstiegsspielen gegen Thun in der höchsten Liga halten kann.