Ein Rückkehrer wird zum Matchwinner: Alligator Malans siegt auch im zweiten Saisonspiel

Am Schluss bejubelten, ja besprangen ihn die Teamkollegen richtiggehend. Gerade eben hatte Joshua Schnell, der Stürmer von Alligator Malans, den 5:4-Siegestreffer gegen den amtierenden Cupsieger Köniz in der Verlängerung erzielt. Und während er in der weiter entfernten Ecke der Berner Gäste feierte, waren auch die 385 Fans in der Sporthalle Lust in Maienfeld ausser sich. Endlich, war man geneigt zu sagen. Denn zuvor mochte während 40 Minuten kaum Stimmung aufkommen, was auch mit der durchzogenen Leistung der Alligatoren zu tun hatte.