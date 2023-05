Drei Rücktritte im Schweizer Unihockey-Nationalteam: Auch der Davoser Laely hört auf

2017 wechselte der Bündner, der in Zürich lebt und arbeitet, zu GC. Nicht erst bei den Zürchern, wo er in der Saison 2021/22 sowohl Cupsieger als auch Meister im gleichen Jahr werden konnte, spielte er sich in den Fokus der Schweizer Nationalmannschaft. Schon 2013 gehörte er erstmals der nationalen Auswahl an. 2016 kam er im lettischen Riga zu seiner ersten WM-Teilnahme.