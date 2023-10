Derby ist, wenn Malans gewinnt: Alligator siegt in Chur mit 5:2

Sie waren allesamt eng. Die letzten vier Aufeinandertreffen der vergangenen zwei Jahre zwischen Chur und Alligator Malans. Spannungsgeladen, meist emotional und ausgeglichen, egal ob in der Gewerblichen Berufsschule Chur oder in der Sporthalle Lust in Maienfeld. So wie es eben sein soll, wenn es im Direktduell um die Unihockey-Vorherrschaft im Kanton geht. Nur ein Tor Unterschied stand jeweils am Ende zwischen den beiden Kontrahenten auf der Anzeigetafel. Zwei der vier Begegnungen fanden ihren Sieger gar erst in der Verlängerung.