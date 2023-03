Der Meister geht wieder in Front

von Stefan Bosshard, UHC Alligator Malans

In einer äusserst unterhaltsamen und ausgeglichenen Serie konnte das Team von Akseli Ahtiainen am letzten Sonntag den verdienten Ausgleich erzielen. Dank der eindrucksvollen und kämpferischen Leistung besiegte man den Qualifikationssieger aus Zürich gleich mit 7:3. Umso gespannter war man auf den Auftritt der Alligatoren in Spiel 3.

Und ebenso ausgeglichen begann auch die Startphase der dritten Partie dieser Serie. Beide Teams konnten sich immer wieder gute Abschlussmöglichkeiten erspielen. Doch waren es die Zürcher in Person von Florian Wenk, welcher zur erstmaligen Führung einnetzen konnte. Die Abstimmung in der Malanser Verteidigung stimmte noch nicht, so kamen zwei Zürcher vor Oscar Agnarsson zum Abschluss. Anschliessend forcierten beide Teams ihre Offensive. Valentin Schubiger kam mit seinem Abschluss dem Ausgleich am nächsten. In der 16. Minute scheiterte der Zürcher Captain Joël Rüegger am Pfosten. Agnarsson zeichnete sich immer wieder mit sicheren Paraden im ersten Drittel aus. Doch blieb auch er 16 Sekunden vor Drittelsende beim Abschluss von Christoph Meier chancenlos. Der Rückkehrer haute den schwierigen Ball direkt aus der Luft in die Maschen. Die Zürcher agierten bissiger und waren feldüberlegen. Alligator verzeichnete viele Ballverluste in der Mittelzone.