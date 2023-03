Chur Unihockey verschenkt gegen Basel den Sieg und muss nun gegen ein NLB-Team ran

Danach plätschert die Partie ein wenig vor sich hin. Just als Basel etwas höher steht und die Churer Verteidiger früher unter Druck setzen will, lancieren die Bündner einen perfekten Gegenstoss. Marcel Stucki spielt mit einem halbhohen Pass auf die Seite Mario Kunz an, welcher direkt in die Mitte legt, wo Topskorer Aaro Helin zum 3:1 trifft. Nur 25 Sekunden später lässt sich ein Basler hinter dem eigenen Tor von Tim Nussle den Ball abluchsen. Dieser bedient Yanik Castelberg in der Mitte, welcher aus dem Spiel heraus zu seinem ersten NLA-Tor kommt. Bislang hatte er erst einen Penalty verwertet.