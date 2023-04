Chur Unihockey: Trotz angekratztem Selbstvertrauen zum Ligaerhalt

Die Zitterpartie für Chur Unihockey findet kein Ende. Nach dem erknorzten Heimsieg am Samstag waren die Bündner am Tag darauf in Thun auf bestem Weg dazu, den vorzeitigen Ligaerhalt sicherzustellen. Doch eine Zweitoreführung vor dem Schlussdrittel reichte nicht. Das oberklassige Chur musste sich den Thunern mit 4:5 im Penaltyschiessen geschlagen geben. Damit folgt am Samstag zu Hause in Chur der zweite Matchball, um den Klassenerhalt zu schaffen. Gelingt dies nicht, kommt es am Ostermontag zum Entscheidungsspiel im Berner Oberland.