Chur Unihockey helfen nur noch Siege

Beim ersten Penaltyschiessen versuchte es Chur Unihockey mit Erfahrung, beim zweiten mit jugendlicher Unbekümmertheit. Das Resultat war in Basel jeweils das gleiche. Es resultierten zwei Niederlagen auf knappste Art und Weise. Deshalb liegen die Bündner in der Play-out-Serie gegen die Nordwestschweizer mit 2:3 zurück. Am Wochenende fällt die Entscheidung, für welches Team es in die Ferien geht und für welche Mannschaft sich der Kampf um den Ligaerhalt weiter zuspitzt. Während Basel noch einen Sieg aus den zwei Spielen braucht, müssen die Churer beide Partien gewinnen.