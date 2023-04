Chur lässt den ersten Matchball aus

Könnte die Ausgangslage aus Sicht von Chur Unihockey am Sonntagnachmittag besser sein? Nein, das könnte sie nicht. Weder vor Anpfiff der fünften Partie der Auf-/Abstiegsserie gegen Thun noch während dem Spiel. Denn weil die Churer am Tag zuvor mit 5:4 zu Hause gewannen und deshalb am Sonntag mit einer 3:1-Führung nach Thun reisen, liegt kein Druck auf ihren Schultern. Sie dürfen ihren ersten Matchball nutzen, müssen das aber nicht zwingend tun.