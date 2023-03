Chancenlos in der Finalissima: Alligator Malans verliert mit 4:10 gegen GC

Früh mit sechstem Feldspieler

Wie in ein letztes Drittel starten, wenn man mit vier Treffern in Rückstand liegt? Für einen Torhüterwechsel (Sandro Breu für Oscar Agnarsson) und die eine oder andere Umstellung in den Linien hat der Trainerstaff schon nach dem sechsten Gegentreffer gesorgt. Die Malanser halten an ihren drei Linien fest. Sie stehen aber deutlich offensiver, was den Zürchern mehr Gegenstösse offerieren wird.