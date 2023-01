Captain Tromm: «Wenn wir die Emotionen vom Sonntag mitnehmen, dann kommt es gut»

Eine Unihockey-Meisterschaftspartie unter der Woche? Eine Seltenheit. Normalerweise spielen die NLA-Klubs an den Wochenenden. Manchmal gibts die Doppelbelastung mit je einer Partie am Samstag und am Sonntag. Nun aber steht nicht nur eine Runde am Wochenende an, sondern auch ein Spieltag unter der Woche.

Im spannenden Meisterschaftsendspurt empfängt Alligator Malans am Mittwoch um 20 Uhr in der Sporthalle Lust das siebtplatzierte Waldkirch-St.Gallen. Während die St. Galler bereits so gut wie sicher in den Play-offs stehen, kämpfen die Alligatoren punktgleich mit Thurgau und Basel um den letzten Play-off-Platz. Moral tanken konnten die Bündner Herrschäftler am Sonntag, als sie nach einer starken Leistung in der Defensive auswärts gegen den Direktkonkurrenten Basel 5:2 gewinnen konnten.