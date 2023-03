Brisanter Trainerwechsel: Alligators Theodor Jonsson steht bald bei Chur an der Bande

Erst auf diese Saison hin stiess Jonsson vom schwedischen Spitzenteam Storvreta in die Schweiz. In Schweden war er vier Jahre lang im Ausbildungsbereich und als Cheftrainer bei den Junioren tätig. Dazu fungierte er als Chef der schwedischen U23-Nationalmannschaft. Nun wird er in Chur neben seiner Hauptaufgabe als Trainer der ersten Mannschaft Trainings des Bündner Unihockeyverbandes leiten sowie die Nachwuchsausbildung übernehmen. Das Ziel? Sicherstellen, dass sich die Juniorenstufen des Churer Traditionsvereins längerfristig entwickeln können, wie es in der Medienmitteilung von Chur Unihockey heisst. Und der Verein geht gar noch weiter. Er hofft, dass Jonsson die erste Mannschaft zurück an die Spitze führen wird. Den Zeithorizont dafür lässt der Klub offen.