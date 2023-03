Ausgleich in der Serie: Chur gewinnt gegen Thun mit 5:3

Es sind viele kleine Anzeichen zu Beginn des Spiels, die aufzeigen: Chur hat heute in der zweiten Partie der Auf-/Abstiegsserie gegen Thun etwas zu verlieren. Ob ungenaue Zuspiele, schlechte Ballkontrolle oder einfache Fehler in der defensiven Zuteilung: Diverses ist an diesem Sonntagnachmittag zu sehen. Denn nach der schwer zu erklärenden Niederlage in Thun am Samstagabend – Chur führte schon mit 5:1, verlor aber noch mit 5:8 – spüren die Churer einen gewissen Druck, denn schliesslich wollen sie den Ligaerhalt schaffen in dieser Best-of-7-Serie.