Ausgleich in der Serie: Alligator Malans schlägt mit überzeugender Leistung zurück

Das zweite Play-off-Viertelfinalspiel zwischen Alligator Malans und GC in Maienfeld beginnt so, wie dasjenige am Samstag über weite Strecken verlaufen war. Die Zürcher dominant, zielstrebig in ihren Aktionen, mit viel Ballbesitz und etlichen Torchancen. Die Malanser hingegen tief stehend, abwartend, verteidigend und auf Konter lauernd. In den ersten drei Spielminuten verzeichnet der Qualifikationssieger aus Zürich, der sich am Samstag in Spiel 1 äusserst knapp mit 5:4 nach Verlängerung durchsetzen konnte, vier Topchancen. Dem Malanser Torhüter Oscar Agnarsson ist es zu verdanken, dass es noch immer 0:0 steht.