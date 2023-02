Alligator-Stürmer mit klarer Ansage: «Wir holen am Wochenende sechs Punkte»

Die Ausgangslage vor den zwei letzten Qualifikationsspielen ist aus Sicht von Alligator Malans schwierig. Die Bündner Herrschäftler kämpfen mit Basel (einen Punkt mehr) und dem gleichauf liegenden Thurgau um den letzten Play-off-Platz. Am Samstag empfangen die Alligatoren das Spitzenteam aus Köniz, am Sonntag kommts zur Entscheidung im Direktduell auswärts mit Thurgau. Verpasste Play-offs wären historisch aus Sicht der Malanser. Damit befassen, wollen sich die Alligatoren aber nicht. Entsprechend sagt Stürmer Markus Holenstein: «Mit den Play-outs werden wir nicht umgehen müssen, weil wir am Wochenende sechs Punkte holen, mit den Play-offs weiterschauen und den Weg gehen, den wir uns auch gewohnt sind.»