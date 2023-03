Alligator-Sportchef Peter Lüthi über die Saison: «Es war ein ständiges Auf und Ab»

Am Samstagabend ist eine enttäuschende Unihockeysaison für Alligator Malans in Zürich zu Ende gegangen. Mit 4:10 unterlagen die Herrschäftler dem amtierenden Meister im entscheidenden Spiel der Play-off-Viertelfinalserie deutlich. Deshalb sagt Alligators Sportchef Peter Lüthi: «Dass wir im Play-off-Viertelfinal ausgeschieden sind, ist hart.» Besonders schmerzhaft war die schwache Qualifikation, in der man nur dank Schützenhilfe im letzten Spiel die Play-offs erreichte. In der kommenden Saison soll Erfolgstrainer Thomas Berger die Alligatoren wieder zurück an die Spitze führen.