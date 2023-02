Alligator Malans von starkem Floorball Köniz vorgeführt

von Heinz Grass, UHC Alligator Malans.

Das so wichtige Spiel begann aus Sicht der Malanser denkbar ungünstig. Ausgelöst durch einen krassen Malanser Abspielfehler bei der Auslösung, konnte Silvan Bolliger das Gastteam allein vor Hüter Oscar Agnarsson früh in Führung bringen. Nach diesem Tor benötigte das Heimteam einige Spielminuten, bis Patrick Eder im Könizer-Tor von Remo Buchli erstmals ernsthaft zur Prüfung gestellt wurde. Doch statt dem vermeintlichen Ausgleich netzten die Berner durch Samuel Poffet nur Sekundenbruchteile später bereits zum zweiten Mal ein. Dass die Alligatoren nach 8 Spielminuten bereits mit 2 Längen hinten lagen, stand wohl kaum in ihrem Gameplan. Ungewohnt auch die Tatsache, dass die Coaches den gelernten Verteidiger Christoph Camenisch als Flügel in der ersten Linie einsetzten. Die Könizer, weiterhin mit guter Spielkontrolle, liessen den Malansern nur sehr wenige gefährliche Torszenen zu. Doch Endstation der spärlichen Abschlussversuche war stets ein glänzender Nati-Hüter Eder, welcher Ende Saison vom Leistungssport zurücktreten wird. Noch vor dem ersten Pausentee schlug es erneut zwei weitere Male hinter Agnarsson ein. Simon Jirebeck und Mike Gerber liessen sich als Torschützen feiern. Mit diesem argen 0:4 Zwischenstand zur ersten Pause zeigten die Gäste den Alligatoren damit ihre aktuellen Limiten klar und deutlich auf.

Etwelche Umstellungen der Formationen im Malanser Team zu Beginn im Mittelabschnitt. Der angeschlagene Lukas Veltsmid wurde nun ebenfalls aufs Feld beordert und zudem neu im Sturm eingesetzt. Weiter reduzierten die Coaches die inzwischen angezählten Alligatoren auf zwei Blöcke zurück. Auch stand nun plötzlich Mario Bardill im Malanser Tor, welcher den glücklosen Agnarsson ersetzte. Alle diese Massnahmen erzeugten nun sichtlich mehr Gegenwind als das bislang Gezeigte auf dem Feld. Doch die neu gewonnen Chancen wurden vorerst «noch» nicht in Zählbares verwertet. Erst nach 27 Spielminuten wurde auch Eder erstmals bezwungen. Dan Hartmann brachte mit seinem Tor die Stimmung in die Maienfelder Lust zurück. Mit dem blutenden Alligatoren-Herz konnte das Spielgeschehen zwischenzeitlich doch etwas ausgeglichener gestaltet werden. Trotzdem wurden die Hoffnungen auf eine Wende gelöscht. Die Alligatoren wurden durch einen Weitschuss von Luca Graf in der 32. Minute wieder in die alte Tordifferenz zurückgesetzt. In der 32. Minute wurde ein vermeintliches Handspiel gegen Veltsmid gepfiffen werden, welche das Gastteam dank einem starken Malanser-Boxspiel jedoch nicht ausnutzten konnten. Und wenn’s schon nicht nach dem Gusto der Alligatoren läuft, kommt noch viel Pech dazu, als in der 39. Minute sogar noch ein Eigentor eingesteckt werden musste. Damit blieb das Startfeuerwerk, welches zu Beginn des Mitteldrittels dargeboten wurde, völlig nutzlos und mit 1:6 zur zweiten Pause hatten auch die 512 gezählten Zuschauer in der Halle den Glauben an eine Wende über den Ausgang dieser Partie verloren.

Bei dem aktuellen Skore und der gefallenen Vorentscheidung über den Ausgang dieser Partie wurde zu Beginn im dritten Drittel wieder mit allen Spielern und Linien gespielt. Kräfte sparen für den Show-Down gegen Floorball Thurgau stand seitens der Malanser wohl zuoberst auf der Prioritätenliste. Auch Köniz präsentierte sich mit einigen zurückgeschalteten Gängen, konnte aber dennoch das Skore in der 46. Minute erneut erhöhen. Wieder traf Gerber und spätestens jetzt war über den Spielausgang alles geklärt. Der eingewechselte Bardill liess sein Können mit guten Paraden hin und wieder aufblitzen. Sicherlich war Bardill noch ein Lichtblick im Malanser Kollektiv. Auf der anderen Seite gabs an Eder schlicht kein Vorbeikommen. Diejenigen Abschlüsse, welche den Berner Hüter zur Probe erhielt, meisterte er allesamt als erfahrender Nati-Hüter. Nach 55 Minuten bekam das Heimteam die Gelegenheit zur Resultat-Kosmetik, als Tim Aebersold für zwei Minuten infolge eines Haltens auf die Strafbank musste. Der gesuchte Torerfolg blieb aber weiterhin Fehlanzeige und damit endete diese über weite Strecken äusserst einseitige Partie diskussionslos und vollends verdient zu Gunsten der Berner-Gäste.

Bereits morgen Sonntag kommt es nun zum alles entscheidenden Show-Down für das Einzugsticket in die Playoff-Viertelfinals. Die gegebene Ausgangslage ist nun definitiv nichts mehr für schwache Nerven. Sie ist identisch wie noch vor dieser Spielrunde. Weil Basel gegen GC und auch Floorball Thurgau in Uster nicht gewinnen konnten, wird nun die allerletzte Runde entscheiden, wer das Ticket in die Playoffs noch lösen darf. Basel mit dem leichten Vorteil, dass sie einen Punkt vor ihren Kontrahenten Thurgau und Malans liegen.

Da dies die allerletzte Runde der regulären Saison ist, werden sämtliche L-UPL Spiele zur gleichen Zeit angepfiffen. Alle Spiele können live über swissunihockey.ch mitverfolgt werden. Immer besser natürlich sind Fan-Unterstützungen direkt am Spielort (12.02.2023 – 18.30 Uhr - Paul Reinhart Halle Weinfelden).