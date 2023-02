Alligator Malans verschwendet keine Gedanken an die Play-outs

Seiner Sache sicher sein, kann sich Alligator Malans nicht einmal mit der totalen Punkteausbeute. Also auch nicht mit zwei Siegen am Wochenende in der regulären Spielzeit zu Hause gegen Köniz und auswärts gegen Thurgau. Denn im Kampf um die Play-offs hat Basel einen Zähler mehr auf dem Konto als die gleichaufliegenden Thurgauer und Malanser. Von diesem Trio befinden sich die Nordwestschweizer in der Poleposition um den achten und letzten play-off-berechtigten Rang.