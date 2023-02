Alligator Malans holt Meistertrainer Thomas Berger zurück

In extremis hat sich Alligator Malans am Sonntag in der letzten Runde der Qualifikation doch noch für die Play-offs qualifiziert. Trotzdem bleibt unter dem Strich eine bislang sehr enttäuschende Spielzeit des erfolgsgewohnten Vereins aus der Bündner Herrschaft in der höchsten Schweizer Liga im Unihockey. Nun wurden die Weichen für die Zukunft mit einer brisanten Personalie auf der Position des Cheftrainers gestellt. Mit dem 53-jährigen Thomas Berger kehrt der Erfolgstrainer früherer Jahre nach mehr als 20 Jahren Pause zu seinem Stammverein zurück. Berger hatte die Alligatoren in den Jahren 1995 bis 2002 zu drei Schweizer Meistertiteln geführt. Er blieb auch nach seinem Abschied aus Malans einer der erfolgreichsten Trainer im Unihockey. Zweimal war er für den Schweizer Rekordmeister SV Wiler-Ersigen tätig. Dabei feierte er im Kanton Bern nicht weniger als neun Meistertitel. Zwischen seinen beiden Engagements war er von 2011 bis 2015 auch bei Alligators Kantonsrivale Chur Unihockey als Chefcoach tätig gewesen.

Bergers zweite Amtsperiode bei Wiler-Ersigen endete indes im Dezember unschön. Er wurde wegen Differenzen mit dem Team vorzeitig von seinem Amt entbunden. Berger gilt als sehr fordernder Trainer, der mit seiner oft kompromisslosen Einstellung immer wieder bei Spielern und Verantwortlichen aneckt. Sein vorzeitiger Abgang bei Wiler-Ersigen wurde natürlich auch in der Heimat bei Alligator Malans registriert. Die Verantwortlichen um den langjährigen Ressortleiter Sport Thomas Hitz sowie den neuen Sportchef Peter Lüthi befassten sich ab sofort mit der möglichen Rückholaktion des ehemaligen Erfolgstrainers. «Thomas Hitz und ich kennen Thomas Berger noch als Spieler aus seiner Zeit als Trainer bei Alligator Malans. Er hat hier und auch bei Wiler-Ersigen Grossartiges geleistet», erklärt Lüthi in einer Medienmitteilung. «Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance erhalte, wieder als Cheftrainer für Alligator zu arbeiten. Meine Intention war schon immer dort zu wirken, wo ich etwas entwickeln kann. Da sehe ich bei Alligator viel Potenzial für die Zukunft», wird Berger zitiert.

Ahtiainen für Caluori

Mit Berger hofft Alligator Malans endlich wieder Kontinuität auf der Position des Cheftrainers zu erhalten. Die sportlich ernüchternde aktuelle Spielzeit war auch gekennzeichnet von einer Rochade auf der Trainerposition. Der Finne Akseli Ahtiainen, auch er ein Rückkehrer an seine alte Wirkungsstätte, hatte nach dem enttäuschenden Saisonstart im Oktober Pius Caluori als Cheftrainer abgelöst. Caluori blieb dem Trainerstaff jedoch als Assistent enthalten.

Vor der zweiten Berger-Amtsperiode stehen für Alligator Malans nun die Play-offs auf dem Programm. Die Aufgabe ist maximal gross. Gegen den Titelverteidiger Grasshoppers blieben die Herrschäftler in beiden Vergleichen der Saison mit den Ergebnissen von 3:8 respektive 0:8 absolut chancenlos. Die Best-of-7-Serie beginnt am Samstag, 25. Februar in Zürich.