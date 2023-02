Alligator Malan geht als Aussenseiter ins Duell mit Zürich

Grasshoppers gegen Alligator Malans. Was vor der Saison als Duell auf Augenhöhe in einem allfälligen Halbfinal oder gar Final erwartet wurde, ist nun auf dem Papier vor dem Start der Play-off-Viertelfinalserie eine klare Angelegenheit. Hier der amtierende Meister und Qualifikationssieger aus Zürich, da die strauchelnden Bündner Herrschäftler, die erst dank Schützenhilfe und im letzten Moment den Sprung in die Play-offs geschafft haben. «Hinzu kommt», sagt Alligators neuer Sportchef Peter Lüthi, «dass die Zürcher eine sehr souveräne Qualifikation gespielt haben.