Alligator gleicht aus, Piranha mit dem Break, Chur verliert wieder nach Penaltys

In den Play-off-Viertelfinals überrascht Alligator Malans weiter. Die Bündner, welche die Qualifikation für die entscheidende Meisterschaftsphase im letzten Moment geschafft haben, gleichen die Best-of-7-Serie gegen den Qualifikationssieger und amtierenden Meister GC dank eines 7:5-Heimsiegs im vierten Spiel vom Sonntag aus.

Das Spiel war ein munteres Hin und Her, die Führung wechselte dreimal. In einem engen Spiel war schlussendlich Verteidiger Kevin Berry der Matchwinner für die Malanser. Er traf in der 37. Minute zum 5:4 und doppelte im Schlussabschnitt zum 6:4 nach (50.). Diesen Rückstand konnte der Meister im Endeffekt nicht mehr aufholen. Vor 620 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Sporthalle Lust feierten die Malanser so bereits den zweiten Sieg in dieser Serie und reagierten damit auf die knappe 4:6-Niederlage vom Samstag.

Eine mögliche Entscheidung bringt das kommende Wochenende. Am Samstag und Sonntag bestreiten beide Mannschaften erneut ein weiteres Heimspiel. Geht die Serie mit lauter Heimsiegen weiter, könnte es also noch eine Woche später zur Finalissima in Zürich kommen.

