Alligator-Captain: «Wir haben zu Beginn nicht das umgesetzt, was wir uns vornahmen»

Vor allem die Startphase sei nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt habe. Schon nach dem ersten Drittel lagen die Gäste aus der Bündner Herrschaft in Zürich 0:3 zurück. Tromm sagt: «Wir kriegten heute relativ einfache Gegentore, was wir in dieser Serie lange erfolgreich verhindern konnten.» Die Tore zum 1:4 und 2:4 im Mitteldrittel und die Chance, im anschliessenden Powerplay auf 3:4 zu verkürzen, war Anfang und Schluss der stärksten Phase der Gäste. «Doch sie haben wieder nachgedoppelt und zwei Tore gemacht», so Tromm. Wenn man dann einem Viertore-Rückstand hinterherrennen müsse, sei dies gegen die ballsicheren Zürcher nicht einfach.