Ärgerliche Niederlage für Alligator Malans in der Verlängerung

von Jörg Rutz / UHC Alligator Malans

Beide Mannschaften starteten vorsichtigen ins erste Playoff-Spiel. Alligator lauerte auf Konter und liess sich in der Defensive nicht zu unnötigen Fehler hinreisen. GC mit mehr Ballbesitz aber ohne zwingende Torchancen. Erst in der 15. Minute musste Oscar Agnarsson zwei gefährliche Abschlüsse parieren. Das Score eröffnete schliesslich Elias Seiler zwei Minuten später, durch einen verdeckten Handgelenkschuss. Ansonsten blieb das Heimteam harmlos.

Gleich nach Drittelbeginn stand Joel Friolet goldrichtig, doch er traf den Ball und das leere Tor nicht. Nach einem überharten Einsteigen gegen Joel Rüegger wurde Mauro Hartmann auf die Strafbank geschickt. Dieses Powerplay konnten die Zürcher mit einem sehenswerten Abschluss durch Paolo Riedi zur zwei Tore Führung ausnutzen. In der 28. Minute gelang Remo Buchli ebenfalls in Überzahl das erste Tor für die Herrschäftler. GC blieb weiterhin spielbestimmend. Erneut war es Elias Seiler, der wieder mit einem verdeckten Weitschuss Oscar Agnarsson bezwingen konnte und kurz darauf folgte gar das 4:1. Zuviel für Akseli Ahtiainen, der sein Time Out nahm und mehr Präsenz von seinen Spielern verlangte. Kurz vor der zweiten Drittelspause wurde Remo Buchli unabsichtlich von einem gegnerischen Stock im Gesicht getroffen. Der Schiedsrichter sprach sofort eine 2+2 Minuten-Strafe gegen David Dürler aus, doch die lange Überzahlgelegenheit liessen die Bündner ohne zwingende Torchance verstreichen.

Alligator wirkte nach der Pause wesentlich entschlossener und tatsächlich gelang Dan Hartmann in der 44. Minute das wichtige Anschlusstor. Der junge U21-Spieler Levi Walser gefiel mit viel Spielwitz und Mitten in dieser Druckphase traf Romano Schubiger mit einer feinen Einzelleistung zum dritten Mal für die Malanser. Kurz danach durfte Alligator erneut in Überzahl agieren und wieder konnten sie diese günstige Gelegenheit nicht ausnutzen. Dann ging Remo Buchli in der spannenden Schlussphase vor dem Tor vergessen und dieses Mal liess er sich den Ausgleich nicht nehmen.

Eine hochdramatische Verlängerung entschied letztendlich ein viel zu hart gepfiffener Penalty. Paolo Riedi war zu vor bei einem Konter leicht in den Rücken gestossen worden und spektakulär gegen das Gehäuse geprallt. Obwohl sich der Ball zu diesem Zeitpunkt hinter dem Tor befunden hatte, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoss. Joel Rüegger behielt die Nerven und sicherte GC etwas glücklich den ersten Sieg in dieser Playoff-Serie.

GC Unihockey vs UHC Alligator Malans 5:4 n.V. (Drittelergebnisse 1:0 / 3:1 / 0:3 / 1:0)

Sporthalle Hardau Zürich. 324 Zuschauer SR Simon Brechbühler / Benjamin Ambühl

Tore: 17. E. Seiler (P. Riedi) 0:1, 25. P. Riedi 0:2, 28. R. Buchli (K. Berry) 2:1, 32. E. Seiler (P. Riedi) 3:1, 34. S. Laubscher (K. Bieri) 4:1, 44. R. Buchli (N. Obrecht) 4:2, 51. R. Schubiger (N. Obrecht) 4:3, 57. R. Buchli (K. Berry) 4:4, 67. J. Rüegger (P) 5:4

Strafen: UHC Alligator Malans 2x2Min / GC 5x2Min

UHC Alligator Malans: Agnarsson, Tromm (C), Camenisch, Berry, Buchli, Friolet, Schmid, R. Schubiger, D. Hartmann, H. Braillard, Jäger, V. Schubiger, Störy, Britt, M. Hartmann, Obrecht, Flütsch, V. Schubiger, Kälin, Walser

Ersatz: Breu

GC Unihockey: Haenle, Alliata, Mock, Volkart, Spinas, Hasenböhler, Bier, Laubscher, Laely, Dürler, Stäubli, Steiger, Wenk, N. Seiler, F. Haenle, E. Seiler, Rüegger, Riedi

Bester Spieler: GC Unihockey: Paolo Riedi, UHC Alligator Malans: Remo Buchli