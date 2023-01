5:2-Sieg in Basel: Alligator Malans darf weiter auf die Play-offs hoffen

Die erste Überraschung gibt es schon vor dem Spiel in Basel. Statt dem neu verpflichteten schwedischen Torhüter Oscar Agnarsson steht in dieser wichtigen Partie um die Play-offs Sandro Breu im Tor von Alligator Malans. Die Ausgangslage ist delikat. Wollen die Bündner Herrschäftler sich aus ihrer misslichen Lage befreien, muss in der Nordwestschweiz ein Sieg eingefahren werden. Würde dies nicht gelingen, würde der Abstand auf den letzten play-off-berechtigen Platz 8 bereits sechs Punkte bei noch vier ausstehenden Spielen betragen.

Dass es um viel geht, zeigt sich früh. Während vor allem bei den Alligatoren der Fokus auf der Defensive liegt und zu spüren ist, dass man dem Heimteam nicht ins offene Messer laufen will, kreieren die Basler in der Offensive mehr. Doch im ersten Drittel gehen die vielen Abschlüsse meistens neben das Tor der Bündner oder aber kann sich Schlussmann Breu auszeichnen, wie beispielsweise in der 14. Minute, als er innert Kürze gleich zwei gegnerische Abschlüsse abwehren kann.