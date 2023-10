135. Spiel für Churerin: Corin Rüttimann ist neue Rekord-Nationalspielerin

Am 24. April 2009 bestritt Corin Rüttimann im Alter von 17 Jahren ihr erstes Länderspiel für das Schweizer A-Nationalteam. Jetzt, über 14 Jahre später, ist die Churerin Schweizer Rekordnationalspielerin. Beim 4:2 gegen Tschechien im Rahmen der Euro Floorball Tour bestritt Rüttimann ihr 135. Länderspiel und egalisiert damit die Rekordmarke von Tanja Stella.

«Es ist für mich jedes Mal eine grosse Ehre im Nati-Dress auflaufen zu dürfen. Nicht der Rekord an sich hat für mich eine Bedeutung, sondern die vielen schönen, lehrreichen und emotionalen Momente, die ich mit so vielen wunderbaren Mitspielerinnen erleben durfte», so Rüttimann. Die 31-Jährige ist nicht nur Rekordnationalspielerin sondern auch Rekord-Scorerin der Schweiz.

Gibt es ein Länderspiel unter den 135, das für sie heraussticht? «Es ist schwierig ein einziges herauszupicken. Dennoch würde ich das WM-Finalspiel 2019 in Neuenburg nennen.» Nach einem dramatischen Halbfinal gegen die Tschechinnen unterlagen die Schweizerinnen im Endspiel Schweden mit 2:3. «Wir waren so nahe dran wie noch nie, zuoberst auf dem Podest zu stehen, doch leider vergaben wir die Chance. Doch bald kommt eine neue Gelegenheit.»

Rüttimann verbrachte einen Grossteil ihrer Karriere bei Piranha Chur. Mit Ausnahme zweier Abstecher nach Schweden lief die Stürmerin stets für ihren Heimatverein auf. Im Sommer wechselte sie nach über 250 Partien und beinahe doppelt so vielen Skorerpunkten für Piranha zum Ligakonkurrenten Zug.