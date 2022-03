Ungewohnte Situation für die Alligatoren vor dem Auftakt

Florian Tromm sagt es klar und deutlich: «Es ist die Leistung, die uns nervt. Nicht unbedingt der Tabellenplatz und das verpasste Heimrecht in den Play-offs.» Der Captain von Alligator Malans spricht an, was schon vor Weihnachten mit einer Niederlage gegen Thun seinen Anfang nahm, und sich im neuen Jahr gegen Waldkirch-St. Gallen, Sarnen und Uster fortsetzte. Eine Serie von Pleiten gegen Teams, die um den Ligaerhalt spielen müssen oder die Play-offs erst auf den letzten Drücker geschafft haben. Dazu das bittere Cup-Ausscheiden im Halbfinal zu Hause gegen Winterthur. Die Folge der Baisse?