Statt Rücktritt fordert sich Suter neu heraus

Julia Suter verfolgt klare Prinzipien. Als im Oktober ihr Wechsel zu Piranha Chur bekannt wird, möchte sie noch nicht darüber sprechen. Zuerst will die Unihockeyspielerin auf dem Feld überzeugen, erst danach den Mund aufmachen – so ihre Devise. Zwei Monate später ist es dann aber so weit. Gerade erst ist die 31-Jährige mit der Schweizer Nationalmannschaft als WM-Bronzegewinnerin aus Schweden zurückgekehrt. Für Piranha Chur hat sie zuvor drei Ligaspiele und eine Cuppartie bestritten, dabei sechs Tore erzielt und fünf vorbereitet. Grund genug also, um darüber zu sprechen.