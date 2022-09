Spannung bis zum Schluss: Piranha Chur unterliegt erst im Penaltyschiessen

Von Anfang an ist viel Tempo in diesem Spiel. In diesem Duell zwischen Piranha Chur und Emmental Zollbrück, die sich im vergangenen Play-off-Halbfinal gegenübergestanden waren. Im ersten Heimspiel für Piranha Chur werden die Zuschauerinnen und Zuschauer also früh mit vielen Torchancen auf beiden Seiten verwöhnt. Vor allem die erste Linie der Churerinnen um Luana und Chiara Rensch sowie Katarina Klapitova, Corin Rüttimann und Martina Repkova sorgt für mächtig Betrieb vor der gegnerischen Torhüterin Helen Bircher.