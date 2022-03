Souverän und schnell den Ligaerhalt sichergestellt

Den ersten Matchball hat Chur gleich genutzt. Am Sonntag setzte sich der Bündner Unihockeyklub zu Hause mit 6:5 nach Verlängerung gegen Thun durch. Und sorgte damit dafür, dass die Play-out-Serie mit 4:1-Siegen deutlich an den Favoriten ging. Während die Thuner also bald schon um den Verbleib in der NLA kämpfen müssen, geht es für die Churer in die Ferien. Sportchef Sascha Eichelberger freut dies. Er sagt: «Ich bin extrem froh, dass wir die Serie so schnell für uns entscheiden konnten. Das hat allen Involvierten den Druck von den Schultern genommen.»