Schreiben die Schweizerinnen ein weiteres Märchen?

Die Schweizer Unihockey Nationalmannschaft der Frauen startet am kommenden Sonntag gegen Tschechien ins nächste WM-Abenteuer. Nationaltrainer Rolf Kern will dort anknüpfen, wo das letzte Abenteuer – die WM in Neuenburg mit dem Gewinn der Silbermedaille – aufgehört hat. «Die Winner-Mentalität, die wir an der Heim-WM an den Tag gelegt haben, nehmen wir an diese WM mit. Wir werden mit diesem gestärkten Selbstvertrauen auftreten», so Kern im Interview mit dem Verband Swiss Unihockey.