Präsident warnt, ist aber zuversichtlich

Curdin Furrer spricht von einer «riesigen Enttäuschung». Der Präsident des NLA-Unihockey-Klubs Chur Unihockey hadert, was seinem Team am letzten Wochenende widerfahren ist. Mit den Niederlagen gegen Alligator Malans im Derby und zum Qualifikationsabschluss beim Tabellenzweiten Köniz, hat Chur den Einzug in die Play-offs in letzter Sekunde verpasst. «Der eine Punkt, der uns am Ende gefehlt hat, den hätten wir in der Qualifikation mehrfach gewinnen können, ja müssen», so Furrer.