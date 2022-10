Piranha strauchelt im Cup, Chur revanchiert sich und Malans zeigt Aufwärtstendenz

Gemischte Gefühle bei Piranha Chur

Während für die Männer vor der Heim-WM also noch eine Partie ansteht, ist die Pause im Ligaalltag der Frauen bereits Tatsache. Mit ebenfalls einer Cuppartie und einem Meisterschaftsspiel hat sich Piranha Chur in den vierwöchigen Unterbruch verabschiedet. Und die Churerinnen müssen diese Pause mit gemischten Gefühlen antreten. Zwar kehrten die Churerinnen am Sonntagabend nach drei Niederlagen in der Meisterschaft zum Siegen zurück, die Heimniederlage im Cup gegen Bern-Burgdorf bedeutete hingegen das Aus in diesem Wettbewerb.