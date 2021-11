Niederlage zum WM-Auftakt

Gleich im ersten Spiel an der WM wartete der stärkste Gruppengegner auf die Schweizerinnen: die Weltnummer vier Tschechien. Beiden Teams war zu Beginn anzumerken, dass es die erste Partie in der IFU Arena und ein wichtiges Spiel für den weiteren Turnierverlauf war. Nach anfänglichem Abtasten stand in der 7. Minute Julia Suter genau richtig, als der Ball via Bande vors tschechische Tor kam und sie zum 1:0 einnetzen konnte.