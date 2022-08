Nicht nur für den Traum vom Weltmeistertitel

Alles in allem versucht der Unihockeyklub mit der neu geschaffenen Stelle, den Anschluss an die Topvereine aus den Städten nicht zu verlieren. «Wir müssen einen nächsten Schritt tun, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren», sagt Braillard. Aber nicht ohne nachhaltigen Erfolg. Also nicht mit der Verpflichtung mehrerer ausländischer Topspieler, um kurzfristig mehrere Jahre hintereinander den Titel zu holen. Nein, man will mit fortschrittlicher Junioren-Förderung und konstanten Sponsoringverträgen Schritt für Schritt an die Spitze zurückkehren. «Wenn wir so arbeiten, kommt der Erfolg in der ersten Mannschaft automatisch», sagt Braillard überzeugt.