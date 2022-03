Nach Niederlage in Zug scheitert Alligator Malans bereits im Viertelfinale

Viele Blicke der 822 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zuger Stadthalle sind auf Tim Braillard gerichtet. Im letzten Spiel der Viertelfinalserie gegen Zug ist der 29-jährige Center von Alligator Malans endlich mit dabei. Erstmals überhaupt in diesem Duell, das am Samstagabend in einer Finalissima eine Entscheidung finden muss. Denn der Bündner Leistungsträger und Schweizer Nationalmannschaftsspieler war lange verletzt. Und so viel kann man schon im Voraus verraten – die Blicke auf ihn werden im Laufe der Partie nicht weniger werden.