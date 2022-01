Nach Coronafällen kehren die Bündner in die Hallen zurück

Am Sonntag, 2. Januar, kam die Nachricht von Cheftrainer Pius Caluori: «Fünf positive Coronafälle in meiner Mannschaft. Was machen wir?» Die Frage war an den Sportchef von Alligator Malans gerichtet, an Thomas Hitz. Und seine Antwort nach Rücksprache mit dem Teamarzt die logische und einzig richtige. Das erste Teamtraining im neuen Jahr am Montagabend absagen. Sofort traten die Verantwortlichen des NLA-Klubs mit Swiss Unihockey und der Bündner Kantonsärztin in Kontakt. Es galt, keine Zeit zu verlieren.