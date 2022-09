Mit mehr Demut in die Saison der Wiedergutmachung

In der diesjährigen Saisonvorbereitung hat Pius Caluori ein Novum erlebt. Sein Team ist ohne Verletzungen durch den Sommer gekommen. «Wir erzielten deshalb gerade im taktischen Bereich und in den Automatismen der einzelnen Formationen kontinuierlich Fortschritte. Auch haben wir wieder mehr und intensiver im Kraftbereich gearbeitet», sagt der Trainer von Alligator Malans. Es lässt ihn hoffen, einen Schritt weiter zu sein als in den vergangenen Jahren.