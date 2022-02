Malanser Niederlage zum Qualifikationsabschluss

Spannung kehrt doch noch zurück

Vor dem Schlussabschnitt setzte Malans-Trainer Pius Caluori ein Zeichen und stellte auf zwei Formationen um. Ausserdem kamen mit Kevin Berry und Valentin Schubiger zwei neue Spieler aufs Feld. Wirklich zu fruchten schien auch diese Massnahme allerdings nicht. Uster konnte bereits in der 42. Minute das Verdikt auf 9:4 erhöhen. Patrik Doza reagierte nach einem Abpraller bei Breu am schnellsten. Danach wippte das Spiel hin und her und wurde zusehends etwas härter, aber bis in die bereits angesprochene 58. Minute konnten die Malanser nicht verkürzen. 10:5 stand auf der Anzeigetafel, als die drei letzten Spielminuten starteten. Die Malanser agierten zu diesem Zeitpunkt in Überzahl. Diese konnte Christoph Camenisch nach einem unglücklichen Klärungsversuch eines Ustermers zum 10:6 ausnutzen. Die Malanser zogen die Überzahl in der Folge gleich weiter, in dem sie ihren Torhüter (zu diesem Zeitpunkt war dies Martin Hitz, der nach dem 9:4 von Breu übernahm) durch einen sechsten Feldspieler ersetzten. Das Spiel mit sechs Spielern war in den vergangenen Jahren immer wieder eine Stärke der Malanser. So auch an diesem Sonntagabend. Gut 30 Sekunden nach dem 10:6 verwertete Joel Friolet aus dem Slot zum 10:7. 23 Sekunden später jubelten die Gäste erneut. Dan Hartmann traf aus halbrechter Position. Die Vorlage kam von Remo Buchli aus der Mitte. Hartmann war es auch, der die Heimfans doch noch einmal zum Zittern brachte, er erzielte noch einmal gut 30 Sekunden später aus fast identischer Position wie beim 10:8 das 10:9. Fast wäre den Malansern in der Folge tatsächlich noch der Ausgleich gelungen, aber schliesslich entschied Uster mit einem Treffer kurz vor dem Ende das Spiel doch noch und sicherte sich somit die Playoff-Qualifikation.