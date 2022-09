Malanser Klatsche gegen den Rekordmeister

Mit Wiler-Ersigen gastierte an diesem Samstagabend der Rekordmeister in Maienfeld. Ein Team, das mit viel Ballbesitz agiert und jeweils die volle Spielkontrolle anstrebt. Aber auch eine Mannschaft, welche Alligator Malans zu liegen scheint. Obwohl das bislang letzte Aufeinandertreffen im Februar an Wiler-Ersigen ging, gewannen die Bündner Herrschäftler die vorangegangenen vier Duelle in Serie.