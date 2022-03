Malans macht den Sack nicht zu

Vielleicht war das alles viel zu einfach gegangen. Nicht nur vielleicht, bestimmt sogar. Diese 4:0- und 9:0-Siege in der Sporthalle Lust vor frenetischem Publikum in der vollen Heimstätte. Einzig unterbrochen durch den 12:3-Erfolg auswärts in Zug. Alles Siege für Alligator Malans. Kein Tor hatten die Zentralschweizer bis zum Sonntagabend in Maienfeld geschafft, wenigstens aber das frühzeitige Ausscheiden in dieser Play-off-Viertelfinalserie am Tag zuvor abwenden und damit den Schwung der Alligatoren mit drei Erfolgen in Serie brechen können.