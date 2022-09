Letztes Trainingscamp vor dem WM-Aufgebot

Zwei Trainings und ein Teamevent

Etwas überraschend reisen auch drei Spieler vom SV Wiler-Ersigen nach Kloten, die an den letzten Länderspielen in St. Gallen Anfang September nicht dabei waren: Deny Känzig, Marco Louis und Jan Ziehli.

«Deny Känzig hat am Czech Open und am Supercup viel mehr Verantwortung im Spiel übernommen als vorher», sagt Jansson. Zu Marco Louis meint er: «Er spielt ein kraftvolles Unihockey und ist gefährlicher in der gegnerischen Zone geworden.» Auch Jan Ziehli konnte den Nationaltrainer überzeugen: «Er hat sich mit Ball im Spielaufbau sehr entwickelt. Diese Saison kann er einen grossen Unterschied ausmachen und seine Mitspieler in gute Positionen setzen.»

Am Freitagabend und Samstagmorgen stehen zwei Trainings in Kloten respektive Bülach auf dem Programm. Danach findet zum Abschluss ein Teamevent statt.